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Скандал с телемостом: Нацсовет проверит NewsOne и требует у парламента больше полномочий, фото — Replyua.net

Нацсовет проверит NewsOne и требует у парламента больше полномочий

9 июл 2019, 12:07
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания осуществит проверку телеканала NewsOne относительно событий, связанных с организацией так называемого телемоста «Надо поговорить». Регулятор также потребует у депутатов Рады законодательных изменений для усиления своих полномочий.

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Таково решение Нацсовета, которое его члены приняли сегодня. Заседание срочно назначили после того, как вечером 7 июля российский пропагандистский канал «Россия 24» заявил об организации телемоста «Надо поговорить» с украинским каналом NewsOne, близким к Виктору Медведчуку. В Украине поднялась волна протеста и на следующий день канал отменил проведение эфира.

Во время заседания Нацсовета отмечалось, что дополнительные полномочия регулятору нужны и для того, чтобы в военное время быстрее аннулировать лицензии у каналов, которые способствуют агрессивной информационной войне России против Украины.

После заседания Нацсовета заместитель председателя этого органа Ульяна Фещук заявила, что члены регуляторного органа пока только зафиксировали признаки нарушения, но Нацсовет не может аннулировать или приостановить действие лицензии телеканала.

Мы можем вынести предупреждение, наложить штраф и обратиться в суд с требованием приостановить лицензию, — сообщила Фещук.

По ее словам, представители канала NewsOne сегодня на заседании не вызывались, но такой шаг совершат тогда, когда регулятор объявит решение по результатам проверки.

Напомним, что вчера акция протеста состоялась под стенами телеканала, а сегодня люди пришли к зданию Нацсовета.

Источник: Ракурс


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