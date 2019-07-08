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Скандал с NewsOne: Нацсовет не сможет отозвать лицензию канала. Фото: 5 канал

Скандал с NewsOne: Нацсовет не сможет отозвать лицензию канала

8 июл 2019, 23:52
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Скандал с телеканалом NewsOne вызвал резкую реакцию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В ведомстве заявили, что пока не могут лишить медиа-вещателя лицензии, однако планируют обратиться в Верховную Раду по этому вопросу.

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Нацсовет хочет добиться внесения изменений в действующее законодательство и расширить свои полномочия. Об этом в эфире «Прямой» заявил член регулятора Сергей Костинский.

Нацсовет надеется получить полномочия, которые помогут ведомству самостоятельно приостанавливать действия лицензий медиа, а не ограничиваться штрафами. Причиной отзыва может стать пропаганда органов государства-агрессора, фейковые новости и разжигание вражды.

По этому поводу Нацсовет планирует завтра собраться на совещание в 11.00. В повестке дня указан вопрос относительно заявлений NewsOne о телемосте с российским телеканалом.

В связи с анонсированным мостом, который был отменен из-за угрозы, сегодня было созвано заседание СНБО. Председатель парламента Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины отреагировать на заявления NewsOne, а в Генпрокуратуре заявили, что телеканал связан с терроризмом.

Как ранее сообщалось, сегодня под телеканалом NewsOne прошла акция протеста.


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Скандал с NewsOne: Нацсовет не сможет отозвать лицензию канала

Нацсовет не может лишить телеканал NewsOne лицензии. Регулятор планирует обратиться за помощью в парламент, чтобы внести изменения в действующее законодательство и расширить полномочия Нацсовета

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