Скандал с NewsOne: Нацсовет не сможет отозвать лицензию канала. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n124073-skandal-s-newsone-nacsovet-ne-smojet-otozvat-licenziu-kanala.html

Ракурс

Скандал с телеканалом NewsOne вызвал резкую реакцию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В ведомстве заявили, что пока не могут лишить медиа-вещателя лицензии, однако планируют обратиться в Верховную Раду по этому вопросу.

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Нацсовет хочет добиться внесения изменений в действующее законодательство и расширить свои полномочия. Об этом в эфире «Прямой» заявил член регулятора Сергей Костинский.

Нацсовет надеется получить полномочия, которые помогут ведомству самостоятельно приостанавливать действия лицензий медиа, а не ограничиваться штрафами. Причиной отзыва может стать пропаганда органов государства-агрессора, фейковые новости и разжигание вражды.

По этому поводу Нацсовет планирует завтра собраться на совещание в 11.00. В повестке дня указан вопрос относительно заявлений NewsOne о телемосте с российским телеканалом.

В связи с анонсированным мостом, который был отменен из-за угрозы, сегодня было созвано заседание СНБО. Председатель парламента Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины отреагировать на заявления NewsOne, а в Генпрокуратуре заявили, что телеканал связан с терроризмом.

Как ранее сообщалось, сегодня под телеканалом NewsOne прошла акция протеста.