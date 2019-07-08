Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Скандал з NewsOne: Нацрада не зможе відкликати ліцензію каналу. Фото: 5 канал

Скандал з NewsOne: Нацрада не зможе відкликати ліцензію каналу

8 лип 2019, 23:52
999

Скандал з телеканалом NewsOne викликав різку реакцію Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. У відомстві заявили, що наразі не можуть позбавити медіа-мовника ліцензії, однак планують звернутись до Верховної Ради з приводу цього питання.

Loading...

Нацрада хоче домогтися внесення змін до діючого законодавства та розширити свої повноваження. Про це в ефірі «Прямого» заявив член регулятора Сергій Костинський.

Нацрада сподівається отримати повноваження, які допоможуть відомству самостійно призупиняти дії ліцензій медіа, а не обмежуватись штрафами. Причиною відкликання може стати пропаганда органів держави-агресора, фейкові новини та розпалювання ворожнечі.

З цього приводу Нацрада планує завтра зібратися на нараду об 11.00. На порядку денному зазначено питання щодо заяв NewsOne про телеміст з російським телеканалом.

У зв’язку з анонсованим телемостом, який був скасований через погрози, сьогодні було скликано засідання РНБО. Голова парламенту Андрій Парубій закликав Службу безпеки України відреагувати на заяви NewsOne, а у Генпрокуратурі заявили, що телеканал пов’язаний з тероризмом.

Як раніше повідомлялося, сьогодні під телеканалом NewsOne пройшла акція протесту.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Скандал з NewsOne: Нацрада не зможе відкликати ліцензію каналу

Нацрада не може позбавити телеканал NewsOne ліцензії. Регулятор планує звернутися за допомогою до парламенту, щоб внести зміни до діючого законодавства та розширити повноваження Нацради

Новини України
23:52   8 лип

Телеміст з РФ: під NewsOne зібралась акція протесту (ФОТО, ВІДЕО)

В Києві під офісом телеканалу NewsOne зібралась акція протесту через телеміст з пропагандистським каналом «Росія24», який планували провести під назвою «Треба поговорити». Телеміст відмінили, але українці все одно зібрались на демонстрацію

Новини України
21:38   8 лип
Новини партнерів
Загрузка...