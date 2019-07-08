Скандал з NewsOne: Нацрада не зможе відкликати ліцензію каналу. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n124073-skandal-z-newsone-nacrada-ne-zmoje-vidklykaty-licenziu-kanalu.html

Ракурс

Скандал з телеканалом NewsOne викликав різку реакцію Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. У відомстві заявили, що наразі не можуть позбавити медіа-мовника ліцензії, однак планують звернутись до Верховної Ради з приводу цього питання.

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Нацрада хоче домогтися внесення змін до діючого законодавства та розширити свої повноваження. Про це в ефірі «Прямого» заявив член регулятора Сергій Костинський.

Нацрада сподівається отримати повноваження, які допоможуть відомству самостійно призупиняти дії ліцензій медіа, а не обмежуватись штрафами. Причиною відкликання може стати пропаганда органів держави-агресора, фейкові новини та розпалювання ворожнечі.

З цього приводу Нацрада планує завтра зібратися на нараду об 11.00. На порядку денному зазначено питання щодо заяв NewsOne про телеміст з російським телеканалом.

У зв’язку з анонсованим телемостом, який був скасований через погрози, сьогодні було скликано засідання РНБО. Голова парламенту Андрій Парубій закликав Службу безпеки України відреагувати на заяви NewsOne, а у Генпрокуратурі заявили, що телеканал пов’язаний з тероризмом.

Як раніше повідомлялося, сьогодні під телеканалом NewsOne пройшла акція протесту.