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Ракурс
Телеміст з РФ: під NewsOne зібралась акція протесту. Фото: twitter/novorossianews

Телеміст з РФ: під NewsOne зібралась акція протесту (ФОТО, ВІДЕО)

8 лип 2019, 21:38
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Через пропозицію влаштувати телеміст з пропагандистським телеканалом «Росія24» під офісом українського NewsOne у Києві зібралась акція протесту. Під стінами медіа-мовника зібрались близько сотні осіб.

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Захистити телеканал від можливого штурму чи агресії прийшли силовики, які у три ряди встали перед воротами NewsOne. Про це повідомляється в ефірі ТСН.

Під час мітингу демонстранти запалювали фаєри та димові шашки, а асфальт та вікна розмалювали балончиками. Протестувальники вимагають позбавити телеканал ліцензії.

Зазначимо, що NewsOne відмінив телеміст через погрози, а сама ідея отримала реакцію від президента України Володимира Зеленського. Голова держави назвав телеміст дешевим передвиборчим піарходом та спробою розділення українців на два табори.

Протест під Newsone. Фото: twitter/antonohaio

За дорученням президента було проведено термінове засідання РНБО, однак деталі не розкривають та посилаються на таємну інформацію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що NewsOne пов’язаний з тероризмом та російським «Промсвязьбанк». Цей банк є спонсором оборонних замовлень РФ.

Джерело: Ракурс


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