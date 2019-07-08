Телеміст з РФ: під NewsOne зібралась акція протесту. Фото: twitter/novorossianews

https://racurs.ua/ua/n124071-telemist-z-rf-pid-newsone-zibralas-akciya-protestu-foto-video.html

Ракурс

Через пропозицію влаштувати телеміст з пропагандистським телеканалом «Росія24» під офісом українського NewsOne у Києві зібралась акція протесту. Під стінами медіа-мовника зібрались близько сотні осіб.

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Захистити телеканал від можливого штурму чи агресії прийшли силовики, які у три ряди встали перед воротами NewsOne. Про це повідомляється в ефірі ТСН.

Під час мітингу демонстранти запалювали фаєри та димові шашки, а асфальт та вікна розмалювали балончиками. Протестувальники вимагають позбавити телеканал ліцензії.

Зазначимо, що NewsOne відмінив телеміст через погрози, а сама ідея отримала реакцію від президента України Володимира Зеленського. Голова держави назвав телеміст дешевим передвиборчим піарходом та спробою розділення українців на два табори.

За дорученням президента було проведено термінове засідання РНБО, однак деталі не розкривають та посилаються на таємну інформацію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що NewsOne пов’язаний з тероризмом та російським «Промсвязьбанк». Цей банк є спонсором оборонних замовлень РФ.