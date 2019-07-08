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Конституційна скарга: перший млинець — нанівець. Фото: телеканал 24

Конституційна скарга: перший млинець — нанівець

8 лип 2019, 21:04
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Конституційний суд України за останні три роки не розглянув понад половину поданих скарг. Так з 1 тис. 539 поданих скарг 996 заяв були повернені громадянам через невідповідність форми до вимог Закону України «Про Конституційний суд України».

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Суддям-доповідачам за цей період розподілили 529 скарг, ще 14 передалиСекретаріату Конституційного Суду України на опрацювання. Однак щодо 447 скарг були постановлені ухвали про відмову у відкритті конституційного провадження, за трьома скаргами закрили провадження, за 73 скаргами відкрили провадження і лише у справах за 6 скаргами було прийнято рішення. Про це повідомляється у звіті з моніторингу діяльності суду.

Кількість відмов у суді пояснюють складністю процедури подання скарги та низькою правовою обізнаністю громадян з цього питання. Також українці погано обізнані щодо можливості захисту свої прав за допомогою Конституційного суду.

Експерти вважають, що зараз правильно оформити скарги з дотриманням вимог до аргументації можуть лише фахівці-юристи, що знижує доступність правосуддя.

У зв’язку з цим у Центрі конституційних ініціатив розробили пропозиції по вдосконаленню інституту відповідної скарги та проведення освітніх заходів для підвищення рівня обізнаності громадян.

Джерело: Ракурс


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