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Ракурс
Конституционная жалоба: первый блин – комом. Фото: телеканал 24

Конституционная жалоба: первый блин — комом

8 июл 2019, 21:04
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Конституционный суд Украины за последние три года не рассмотрел более половины поданных жалоб. Так с 1 тыс. 539 поданных жалоб 996 заявлений были возвращены гражданам из-за несоответствия формы требованиям Закона Украины «О Конституционном суде Украины».

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Судьям-докладчикам за этот период распределили 529 жалоб, еще 14 передали Секретариату Конституционного Суда Украины на обработку. Однако по 447 жалобам были вынесены постановления об отказе в открытии конституционного производства, по трем жалобам закрыли производства, по 73 жалобами открыли производство и только в делах по 6 жалобами было принято решение. Об этом сообщается в отчете по мониторингу деятельности суда.

Количество отказов в суде объясняют сложностью процедуры подачи жалобы и низкой правовой осведомленностью граждан по этому вопросу. Также украинцы плохо осведомлены о возможности защиты своих прав с помощью Конституционного суда.

Эксперты считают, что сейчас правильно оформить жалобы с соблюдением требований к аргументации могут только специалисты-юристы, что снижает доступность правосудия.

В связи с этим в Центре конституционных инициатив разработали предложения по совершенствованию института соответствующих жалоб и проведение образовательных мероприятий для повышения уровня осведомленности граждан.

Источник: Ракурс


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