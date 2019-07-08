Зеленский предложил отменить норму получения пенсий лицам из ОРДЛО. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n124069-zelenskiy-predlojil-otmenit-normu-polucheniya-pensiy-licam-iz-ordlo.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок, в который пенсионеры с оккупированных территорий могут получить свои пенсии. Сейчас они каждые 60 дней должны покидать территорию ОРДЛО для получения выплат.

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По словам Зеленского, он предложил продлить имеющийся срок на один год. Об этом он заявил на саммите «Украина-ЕС» в Киеве, передает «РБК-Украина».

Также во время мероприятия президент Зеленский отметил, что надеется на окончание войны в ближайший год.

Отметим, что в середине июня правозащитники из Human Rights Watch призвали руководство Украины упростить процедуру получения пенсий для жителей ОРДЛО. Ранее министр ветеранов Ирина Фриз заявляла, что Украина может вообще лишить выплат тех жителей Донбасса, которые получат российские паспорта.

Как ранее сообщалось, сегодня Зеленский на саммите заявил о строительстве моста в Станице Луганской. Президент отметил, что мост на Донбассе восстановят за один месяц.