Зеленский анонсировал строительство моста в Станице Луганской. Фото: Агрополіт

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство моста в Станице Луганской. По словам главы государства, его могут построить за неделю.

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Восстановлением пешеходного моста в Станице Луганской будут заниматься гражданские лица, а не военные. Мост планируют начать строить самое позднее через восемь дней. Об этом Зеленский заявил во время саммита «Украина-ЕС» в Киеве, передает УНИАН.

Сейчас строительство отложили, чтобы дать боевикам время демонтировать бетонные конструкции, на что им нужно около 8−10 дней. По словам Зеленского, они подождут восемь дней и начнут строить мост.

Украинская сторона готова демонтировать свои укрепления за 2−3 дня, однако это должен быть параллельный процесс. Президент подчеркнул, что нельзя долго ждать, ведь украинцы очень просили восстановить этот мост.

По словам Зеленского, в бюджете есть деньги на это строительство, а также у Украины имеются предложения от международных партнеров. Также президент в беседе с главой Луганской госадминистрации предложил бесплатно подвозить граждан, которые будут пересекать мост в Станице Луганской.

Как ранее сообщалось, Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск на днях посетили линию фронта на Донбассе и Станице Луганской.