Разведение сил на Донбассе: Зеленский с Туском сходили за линию фронта, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n124030-zelenskiy-s-tuskom-shodili-za-liniu-fronta-foto.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск 7 июля сходили за линию фронта на Донбассе — они на полкилометра прошли дальше нулевой позиции Вооруженных сил вглубь зоны разведения в Станице Луганской.

Loading...

Сегодня проходила рабочая поездка президента в Луганскую область. Зеленский и Туск прошли крайний пункт обороны украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который власть планирует восстановить при условии соблюдения перемирия.

Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Как только они это сделают, мы начнем строить мост, — заявил на Донбассе Зеленский.

Вместе с президентом Евросовета президент посетил несколько позиций 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и пообщался с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном. Зеленский также побывал на позициях украинских военных, перенесенных в результате разведения сил.

Напомним, что Зеленский сегодня представил нового руководителя Луганской области, а также побывал в Одесской области.