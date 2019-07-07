Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разведение сил на Донбассе: Зеленский с Туском сходили за линию фронта, фото — Офис президента

Зеленский с Туском сходили за линию фронта (ФОТО)

7 июл 2019, 19:32
999

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск 7 июля сходили за линию фронта на Донбассе — они на полкилометра прошли дальше нулевой позиции Вооруженных сил вглубь зоны разведения в Станице Луганской.

Loading...

Сегодня проходила рабочая поездка президента в Луганскую область. Зеленский и Туск прошли крайний пункт обороны украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который власть планирует восстановить при условии соблюдения перемирия.

Разведение сил на Донбассе: Зеленский с Туском сходили за линию фронта, фото - Офис президента

Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги — и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Как только они это сделают, мы начнем строить мост, — заявил на Донбассе Зеленский.

Вместе с президентом Евросовета президент посетил несколько позиций 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и пообщался с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном. Зеленский также побывал на позициях украинских военных, перенесенных в результате разведения сил.

Разведение сил на Донбассе: Зеленский с Туском сходили за линию фронта, фото — Твиттер Д.Туск

Напомним, что Зеленский сегодня представил нового руководителя Луганской области, а также побывал в Одесской области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Председатель ПАСЕ вспомнила, что России надо ответить за Крым и сбитый «Боинг»

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан-Мари Паскье вспомнила, что Россия должна ответить за Крым и сбитый «Боинг». Спикер ПАСЕ 7 июля заявила, что восстановление полномочий РФ не дает ей карт-бланш

Новости мира
21:19

Украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, Эстония — первая среди сборных (ФОТО)

Дарья Слобода выиграла соревнования в семиборье на командном чемпионате Европы по многоборью (Суперлига) в Луцке. Общий зачет выиграли эстонцы, вторыми были белорусы, а третьим — многоборцы Великобритании. Украинцы — четвертые

Новости Украины
20:32
Новости партнеров
Загрузка...