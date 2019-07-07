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Ракурс
Назначение Зеленского: что известно о новом председателе ОГА Луганщины, фото - Твиттер

Зеленский назначил нового председателя ОГА Луганщины: что известно о Комарницком

7 июл 2019, 17:14
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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский официально представил нового руководителя Луганской области. Указ о назначении Виталия Комарницкого на должность председателя Луганской областной государственной администрации появился на сайте главы государства сегодня, хотя был подписан президентом еще 5 июля.

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Зеленский 7 июля с рабочей поездкой приехал в ​​Луганскую область, вместе с ним в регион прибыл президент Европейского совета Дональд Туск. Вместе они посетят Станицу Луганскую, от которой отвели войска ВСУ и террористы ЛНР.

Новому руководителю Луганщины 55 лет. Комарницкий занимал должность ректора Луганского университета внутренних дел. После оккупации Россией Луганска это заведение сначала переехал в Сумы, а затем в Северодонецк. Во времена президентства Виктора Януковича был депутатом Луганского облсовета от фракции «Партии регионов».

Блогер Денис Казанский отмечал в Фейсбук, что в марте 2014 года Комарницкий поддержал решение Луганского облсовета, который не признавал новую власть в Киеве и «оставлял за собой право обратиться за помощью к братскому народу Российской Федерации». Впрочем, Комарницкий отрицает участие в том голосовании.

Комарницкого также упрекают в том, что его младший сын Артем, бывший следователь ГУ МВД Украины в Луганской области, с лета 2018 года зарегистрирован в России как частный предприниматель, и имеет гражданство РФ. Комарницкий сообщал, что сын уехал еще в 2011 году.

Ранее также сообщалось, что Виталий Комарницкий является основателем религиозной организации «Приход в честь святителя и исповедника Луки Крымского города Луганска», которая действует на оккупированных территориях Луганской области.

Напомним, что на прошлой неделе президент Зеленский назначил также нового председателя Донецкой ОГА. Родители и братья Павла Кириленко живут на оккупированной территории.

Источник: Ракурс


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