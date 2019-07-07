Призначення Зеленського: що відомо про нового голову ОДА Луганщини, фото — Твіттер

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Ракурс

Сьогодні президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового очільника Луганської області. Указ про призначення Віталія Комарницького на посаду голови Луганської обласної державної адміністрації з’явився на сайті глави держави сьогодні, хоча був підписаний президентом ще 5 липня.

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Зеленський 7 липня здійснює робочу поїздку в Луганську область, разом з ним до регіону прибув президент Європейської ради Дональд Туск. Разом вони відвідають Станицю Луганську, від якої відвели війська ЗСУ та терористи ЛНР.

Новому очільнику Луганщини 55 років. Комарницький обіймав посаду ректора Луганського університету внутрішніх справ. Після окупації Росією Луганська цей заклад спочатку переїхав до Сум, а згодом до Сєвєродонецька. За часів президентства Віктора Януковича був депутатом Луганської облради від фракції «Партія регіонів».

Блогер Денис Казанський зазначав у Фейсбук, що у березні 2014 року Комарницький підтримав рішення Луганської облради, яка не визнавала нову владу в Києві та «залишала за собою право звернутися за допомогою до братнього народу Російської Федерації». Утім, Комарницький заперечує участь у тому голосуванні.

Комарницькому також дорікають у тому, що його молодший син Артем, колишній слідчий ГУ МВС України в Луганській області, з літа 2018 року зареєстрований в Росії як приватний підприємець, і має громадянство РФ. Комарницький відповідав, що син виїхав ще в 2011 році.

Раніше також повідомлялося, що Віталій Комарницький є засновником релігійної організації «Парафія на честь святителя та сповідника Луки Кримського міста Луганська», яка діє на окупованих територіях Луганської області.

Нагадаємо, що минулого тижня президент Зеленський призначив також нового голову Донецької ОДА. Батьки та брати Павла Кириленка живуть на окупованій території.