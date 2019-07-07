Розведення сил на Донбасі: Зеленський з Туском сходили за лінію фронту, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n124030-zelenskyy-z-tuskom-shodyly-za-liniu-frontu-foto.html

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Президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск 7 липня сходили за лінію фронту на Донбасі — на півкілометра пройшли далі нульової позиції Збройних сил вглиб зони розведення у Станиці Луганській.

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Сьогодні відбувалася робоча поїздка президента в Луганську область, повідомляє прес-служба глави держави. Зеленський і Туск минули крайній пункт оборони українських військових і дійшли до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування і який влада планує відновити за умови дотримання перемир’я.

Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші — і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Щойно вони це зроблять, ми почнемо будувати міст, — заявив на Донбасі Зеленський.

Разом із президентом Євроради президент відвідав декілька позицій 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України і поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном. Зеленський також побував на позиціях українських військових, які перенесли в результаті розведення сил.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні представив нового очільника Луганської області, а також побував на Одещині.