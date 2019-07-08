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Зеленський анонсував будівництво моста у Станиці Луганській. Фото: Агрополіт

Зеленський анонсував будівництво моста у Станиці Луганській

8 лип 2019, 19:35
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Президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво моста у Станиці Луганській. За словами голови держави, його можуть побудувати за тиждень.

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Відновленням пішохідного моста у Станиці Луганській будуть займатися цивільні особи, а не військові. Міст планують почати будувати найпізніше через вісім днів. Про це Зеленський заявив під час саміту «Україна-ЄС» у Києві, передає УНІАН.

Наразі будівництво відклали, щоб дати бойовикам час демонтувати бетонні конструкції, на що їм потрібно близько 8−10 днів. За словами Зеленського, вони почекають вісім днів і почнуть будувати міст.

Українська сторона готова демонтувати свої укріплення за 2−3 дні, однак це має бути паралельний процес. Президент наголосив, що не можна довго чекати, адже українці дуже просили відновити цей міст.

За словами Зеленського, у бюджеті є гроші на це будівництво, а також Україна має пропозиції від міжнародних партнерів. Також президент у розмові з очільником Луганської держадміністрації запропонував безкоштовно підвозити громадян, які будуть перетинати міст у Станиці Луганській.

Як раніше повідомлялося, Зеленський та президент Європейської ради Дональд Туск днями відвідали лінію фронту на Донбасі та Станицю Луганську.


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