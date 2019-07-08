У Києві підірвався чоловік, поліція розслідує самогубство. Фото: verelq

https://racurs.ua/ua/n124067-u-kyievi-pidirvavsya-cholovik-policiya-rozsliduie-samogubstvo-foto.html

Ракурс

У Святошинському районі Києва загинув житель Коцюбинського через вибух гранати. Внаслідок вибуху загиблий 1967 року народження отримав смертельні поранення.

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Трагічний інцидент стався сьогодні близько 15.20. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Києві.

Про загибель чоловіка заявив його товариш, який був разом із загиблим. Поліція опитала свідка, який розповів про вибух гранати, та вилучила фрагменти боєприпасу. Знайдене відправлять для проведення подальшої експертизи.

Правоохоронці намагаються встановити усі обставини загибелі чоловіка. Наразі ведуться слідчі дії.

Правоохоронці зареєстрували інцидент у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом скоєння дій передбачених ст. 115 Кримінального кодексу Україні (умисне убивство з додатковою правовою кваліфікацією «самогубство»).

Як раніше повідомляв «Ракурс», діти, що постраждали у Дніпрі, могли гратися з гранатою. Внаслідок цього інциденту шестеро дітей отримали поранення, а двох забрали до реанімаційного відділення.