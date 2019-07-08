Євросоюз виділить 500 млн євро, якщо Україна виконає низку умов. Фото: Правда

https://racurs.ua/ua/n124066-ievrosouz-vydilyt-500-mln-ievro-yakscho-ukrayina-vykonaie-nyzku-umov.html

Ракурс

Україна отримає наступний транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу тільки після виконання низки умов, які узгоджені в двосторонніх документах. Щоб отримати допомогу в розмірі 500 млн євро українська сторона повинна прийняти низку законів.

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Серед умов для виплати макрофінансової допомоги вказується прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизовані економічні операції, ефективна система перевірки електронних декларацій і прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації. Про це йдеться в підсумковому рішенні саміту Україна-ЄС, передає «Європейська правда».

Першим про транш заявив президент України Володимир Зеленський, який на прес-конференції за підсумками саміту наголосив про готовність ЄС надати фінансову допомогу.

Однак за інформацією видання, в документах йдеться виключно про принципову позицію ЄС. Гроші будуть надані тільки після виконання умов, а поки ні про який переказ коштів не йдеться.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку липня Зеленський домовився з Канадою про надання 45 млн дол. фінансової допомоги на проведення реформ.