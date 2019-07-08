Журналісти знайшли позивача, через якого суд відсторонив Рожкову: ним виявився жебрак. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n124061-jurnalisty-znayshly-pozyvacha-cherez-yakogo-sud-vidstoronyv-rojkovu-nym-vyyavyvsya-jebrak-video.html

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Журналісти знайшли Андрія Барташа, який вказаний позивачем у заяві, за якою Баришівський суд вирішив відсторонити Катерину Рожкову від посади заступниці голови Національного банку України. Виявилося, що позивач є безробітним жебраком.

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Члени команди Bihus.Info, відомого своїми розслідуваннями проекту, навідалися за адресою, де мешкає цей чоловік. Він сам і його примарний бізнес зареєстровані в одній із квартир звичайної панельної п’ятиповерхівки у Баришівці, повідомляє у своєму блозі журналіст Олександр Курбатов.

За його даними, Барташ мешкає на п’ятому поверсі у квартирі, двері якої не зачиняються через вибитий замок. У самому помешканні обідрані стіни і немає одного з вікон.

Сусіди Барташа вважають його бідною і нещасною людиною та не вірять у те, що він може судитися з НБУ. Вони розповіли, що їхній сусід колись давно загубив документи, а рік тому стало відомо, що на його паспорт хтось «записав» фірму.

Також, за словами сусідів, у Барташа повипадали всі зуби, а ще він ніде не працює і постійно пиячить. До того ж, упродовж останнього тижня чоловіка ніхто з тамтешніх жителів і знайомих не бачив.

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Сама Рожкова, яку за позовом так званого підприємця Барташа суд відсторонив від виконання обов’язків, написала у Facebook, що навіть не здивується, якщо позивач не знає ні про неї, ні про позов, який він нібито подав проти неї. Також Рожкова зазначає, що проти неї ведеться цілеспрямована війна з боку олігарха Ігоря Коломойського і пов’язаних із ним політиків.

За словами журналіста, сам Коломойський заявив, що нічого не знає про позов із Баришівки, але підтримує позивача.

Між тим нагадаємо, що раніше в Баришівці знайшли жінку, яка фігурує як позивач у справі про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp. Оксана Пасенко, яка нібито була «невдоволеною клієнткою» лоукостера, заявила, що ніколи не користувалася послугами цієї компанії і не подавала жодних позовів.