Евросоюз выделит 500 млн евро, если Украина выполнит ряд условий. Фото: Правда

https://racurs.ua/n124066-evrosouz-vydelit-500-mln-evro-esli-ukraina-vypolnit-ryad-usloviy.html

Ракурс

Украина получит следующий транш макрофинансовой помощи от Европейского союза только после выполнения ряда условий, которые согласованы в двусторонних документах. Чтобы получить помощь в размере 500 млн евро украинская сторона должна принять ряд законов.

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Среди условий для выплаты макрофинансовой помощи указывается принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операциях, эффективная система проверки электронных деклараций и принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации. Об этом говорится в итоговом решении саммита Украина-ЕС, передает «Европейская правда».

Первым о транше заявил президент Украины Владимир Зеленский, который на пресс-конференции по итогам саммита отметил готовность ЕС предоставить финансовую помощь.

Однако по информации издания, в документах говорится исключительно о принципиальной позиции ЕС. Деньги будут предоставлены только после выполнения условий, а пока ни о каком переводе средств речь не идет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале июля Зеленский договорился с Канадой о предоставлении 45 млн дол. финансовой помощи на проведение реформ.