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Ракурс
В Киеве подорвался мужчина, полиция расследует самоубийство (ФОТО)

В Киеве подорвался мужчина, полиция расследует самоубийство (ФОТО)

8 июл 2019, 18:55
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В Святошинском районе Киева погиб житель Коцюбинского из-за взрыва гранаты. В результате взрыва погибший 1967 года получил смертельные ранения.

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Трагический инцидент произошел сегодня около 15.20. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

О гибели мужчины заявил его товарищ, который был вместе с погибшим. Полиция опросила свидетеля, который рассказал о взрыве гранаты, и изъяла фрагменты боеприпаса. Найденное отправят для проведения дальнейшей экспертизы.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства гибели мужчины. Сейчас ведутся следственные действия.

В Киеве подорвался мужчина. Фото: Нацполиция

Правоохранители зарегистрировали инцидент в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту совершения действий, предусмотренных ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией «самоубийство»).

Как ранее сообщал «Ракурс», дети, пострадавшие в Днепре, могли играть с гранатой. В результате инцидента шестеро детей получили ранения, а двух забрали в реанимационное отделение.

Источник: Ракурс


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