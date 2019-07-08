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Зеленський запропонував скасувати норму отримання пенсій особам з ОРДЛО. Фото: Reuters

Зеленський запропонував скасувати норму в 60 днів для отримання пенсій особами з ОРДЛО

8 лип 2019, 20:12
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Президент України Володимир Зеленський запропонував подовжити строк, у який пенсіонери з окупованих територій можуть отримати свої пенсії. Зараз вони мають кожні 60 днів покидати території ОРДЛО для отримання виплат.

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За словами Зеленського, він запропонував подовжити наявний строк на один рік. Про це він заявив на саміті «Україна-ЄС» у Києві, передає «РБК-Україна».

Також під час заходу президент Зеленський наголосив, що сподівається на закінчення війни у найближчий рік.

Зазначимо, що в середині червня правозахисники з Human Rights Watch закликали керівництво України спростити процедуру отримання пенсій для жителів ОРДЛО. Раніше міністр ветеранів Ірина Фріз заявляла, що Україна може взагалі позбавити виплат тих жителів Донбасу, які отримають російські паспорти.

Як раніше повідомлялося, сьогодні Зеленський на саміті заявив про будівництво моста у Станиці Луганській. Президент зазначив, що міст на Донбасі відновлять за один місяць.


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