Проблемы судебной реформы в Украине. Фото: Thomas Quine / Flickr

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Продолжаются разговоры о проблемах судебной реформы в Украине — реорганизации судебной системы и ее очередном усовершенствовании. В качестве образца приводят Верховный суд США, в котором работают всего девять судей. Отсюда вывод, что и у нас нужно сокращать количество судей ВС. На самом деле судебная система США очень сложная и не может быть примером для Украины.

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Проблемы судебной реформы в Украине — пример США неуместен

Работа в Верховном суде США поставлена так, что по каждому обращению принимается решение, хотя большинство дел не доходит до стадии рассмотрения в ВС США (о чем поделилась в Facebook Елена Кибенко, судья Верховного суда Украины). И проблемы судебной реформы в Украине другие — целые категории дел вообще не могут дойти до ВС. Кстати, в США суд присяжных решает не более 4‒5% дел. И это притом, что суд присяжных по Конституции США может решать и гражданские споры на сумму свыше 25 долл.

Помимо разветвленной федеральной системы судов во главе с Верховным судом США каждый штат (государство в переводе) имеет свою собственную судебную систему, которая определяется конституцией штата. В каждом штате есть низовые суды (мировые судьи, полицейские суды, городские суды и т. п.); суды первой инстанции (суды графств и др.); апелляционные суды и верховные суды штатов. К этому можно добавить разного рода специализированные и специальные суды.

Таким образом, только верховных судов в США насчитывается 51. Каждый судья ВС США имеет по пять клерков (как правило, юристов высокого уровня, которые готовят для судей соответствующие выводы — бриф — по делу). Если учесть, что в Украине, по некоторым данным, рассматривается больше дел, чем в США (свыше 1 млн), то нагрузка на наших судей несоизмеримо больше, чем в любой стране. Поэтому проблемы судебной реформы в Украине трудно сравнить с опытом США.

К этому нужно добавить очень упрощенный подход к рассмотрению дел в США, где царит практицизм и здравый смысл. В результате большинство дел решается по согласию сторон. Против миллиардера Билла Гейтса неоднократно выдвигали обвинения, и все они заканчивались согласием сторон. Билл Гейтс с удовольствием платил штраф из своих миллиардных доходов и продолжал гнуть свою линию.

Проблемы судебной реформы в Украине — наши реалии

А теперь пример из украинской практики, ярко демонстрирующий проблемы судебной реформы в Украине. Вот уже пятый год слушается дело об убийстве в суде присяжных. Из обвиняемых при помощи пыток выбиты признания вины на предварительном следствии. Никаких других доказательств виновности этих лиц не получено.

Негласные следственные действия по наблюдению за лицами проводились на основании постановлений следователя. И это прямо указывает на то, что эти доказательства, очевидно, являются недопустимыми. Ведь такое негласное действие можно проводить только на основании постановлений следственного судьи апелляционного суда.

Таким образом, есть большой риск того, что обвиняемые должны быть оправданы судом. По делу допущена ложная квалификация. Пройдет полгода, и обвиняемые (по закону Савченко) уже пересидят максимально возможный срок, который им может быть назначен. А рассмотрение дела в очередной раз только начинается. И таких дел — тысячи, а может, и десятки тысяч.

Проблемы судебной реформы в Украине — что делать?

Что нужно сделать для улучшения правосудия? Прежде всего следует прекратить огульную критику судов — начиная с президента, депутатов и заканчивая рядовыми чиновниками. Это одна из главных проблем судебной реформы в Украине. Любая критика суда должна основываться на реальных фактах, а не выдумках. Должна быть определена четкая судебная практика ответственности за бездоказательные обвинения и выдумки, с помощью которых общество вводят в заблуждение, при сохранении права на свободу слова.

Для того чтобы судьи могли реально решать дела, нужно увеличить их количество минимум до 20‒25 тыс. и создать условия, чтобы судья самые важные, резонансные дела вел действительно непрерывно, не отвлекаясь на другие производства.

И самое главное — дать судебной системе самой восстановиться и очиститься. Ведь судебная власть ведет дела публично и открыто, в отличие от других ветвей власти, поэтому она способна к самоочищению. Задача государства — создать условия и механизмы для такого самоочищения, это существенно поможет в решении проблем судебной реформы в Украине. И помнить, что для судьи отлучение от профессиональной деятельности гораздо более болезненно, чем обвинение по какой-то там ст. 375 УК, досудебное следствие по которой неизвестно когда закончится.

В шаге от жесткого полицейского государства

И, конечно, нужно подправить процесс. Общество даже не осознает, насколько близко мы подошли к уровню жесткого полицейского государства. Любой человек может себе придумать какое-то обвинение против другого, и это заявление должно быть зарегистрировано в течение 24 часов. Без серьезной проверки. И по нему начнется следствие со всеми последствиями: тайные негласные действия, обыски, контроль за перемещениями, прослушивание телефонных разговоров и т. п. К тому же человек даже не догадывается, что находится под колпаком у государства. Не имея при этом статуса подозреваемого, такой человек даже не может защищаться.

В интернете распространена информация, что против пятого президента Украины зарегистрировано пять уголовных дел. Я даже удивляюсь, почему не две сотни, поскольку любой может подать заявление о преступлении и требовать его регистрации. Уголовный процессуальный кодекс был принят с участием известного юриста господина Портнова, специалиста по конституционному праву. Вот он и упражняется в применении этого кодекса и подает одно заявление за другим против пятого президента, если верить сообщениям в интернете...

Кстати, регистрация дела должна быть тайной и не доводиться до широкой общественности. И теперь в отношении пятого президента можно проводить негласные следственные действия, контролировать его перемещения, прослушивать его телефоны, люстрировать его корреспонденцию, тайно проникать в его жилище. И если подозрение не предъявлено, то и защищаться от этого человек не может, поскольку не имеет соответствующего статуса. И все по закону. Как тут не вспомнить классика, создателя самого жестокого в истории государства: формально правильно, а по сути — издевательство над законом...