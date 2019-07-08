Луценко: NewsOne пов'язаний з російським банком і тероризмом. Фото: Информатор

https://racurs.ua/ua/n124060-lucenko-newsone-svyazan-s-rossyyskym-bankom-y-terroryzmom-vydeo.html

Ракурс

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що український телеканал NewsOne пов’язаний з російським банком «Промсвязьбанк» і тероризмом. Також Луценко зазначив, що буде ініціювати подальший арешт активів і рахунків каналу в рамках кримінального розслідування про можливий замах на державну зраду.

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За словами Луценка, формальний власник телеканалу NewsOne нардеп Тарас Козак викликаний на допит до слідчого на 10 липня. Також на бесіду покликали головного продюсера NewsOne Василя Голованова. Про це повідомив Луценко під час брифінгу.

Генпрокурор заявив, що кінцевим бенефіціаром телеканалу є київська компанія, керівниками якої є громадяни Кіпру. Один з власників також числиться як співзасновник компанії-співвласника російського банку «Промсвязьбанк». Фінансова установа до того ж спонсорує оборонні замовлення РФ.

Луценко запевняє, що на основі цієї інформації можна скликати засідання РНБО і застосовувати санкції до телеканалу. Тепер NewsOne загрожує позбавлення ліцензії і заборона на діяльність.

Різку реакцію і звинувачення на адресу телеканалу викликала пропозиція про створення телемосту з телеканалом «Росія-1».

Як раніше повідомляв «Ракурс», телеміст скасували через погрози на адресу каналу NewsOne.