«Укрзалізниця» обіцяє українцям оновлення електричок. Фото: DATA.UA

https://racurs.ua/ua/n124051-ukrzaliznycya-obicyaie-ukrayincyam-onovlennya-elektrychok.html

Ракурс

«Укрзалізниця» обіцяє запустити пілотний проект із оновлення пасажирських електричок для приміського сектора. Цьогоріч планується придбати потяги для Запорізької та Дніпропетровської областей.

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Перевізник заявляє про повну зношеність приміського парку електропоїздів на відміну від потягів далекого прямування, а також вантажних. У зв’язку з цим у 2019 році «Укрзалізниця» спільно з Європейським інвестиційним банком готує проект з оновлення електричок. Про це сьогодні повідомляє прес-служба компанії з посиланням на заяву голови правління УЗ Євгена Кравцова.

За його словами, для придбання нових потягів планується виділити близько 110 млн дол. На даний момент аналогічна програма виконується для оновлення міського громадського транспорту.

Крім того, як стверджує Кравцов, «Укрзалізниця» також виконує роботу з підтримки приміського рухомого складу у справному стані, зокрема, проводить капітально-відновлювальні ремонти в електричках. До кінця року планується відновити понад 100 потягів.

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» пообіцяла запустити п’ять приватних потягів за маршрутом експресу Київ — Бориспіль, які зможуть вмістити до 500 пасажирів.