Ракурсhttps://racurs.ua/
Люстрація для президента: у команді Зеленського готують новий законопроект. Фото: Укрінформ
Люстрація для президента: у команді Зеленського готують новий законопроектhttps://racurs.ua/ua/n124056-lustraciya-dlya-vsih-u-komandi-zelenskogo-gotuut-novyy-zakonoproekt.htmlРакурс
Loading...
Люстрація (очищення влади) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні стала темою обговорення на засіданні погоджувальної ради у Верховній Раді сьогодні, 8 липня.
Команда президента Володимира Зеленського планує представити у парламенті законопроект про збільшення кола осіб, які підлягають люстрації. Про це повідомив представник президента глави держави у парламенті Руслан Стефанчук під час засідання.
Стефанчук уточнив, що згідно з цим документом, люстрації підлягатимуть і президент, і народні депутати, і всі високопосадовці в Україні.
Нагадаємо, що днями нардеп Вікторія Сюмар заявила про те, що люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, щоби повернути туди чиновників часів президентства Віктора Януковича.
Минулого тижня громадські активісти і представники кількох політичних партій пікетували Конституційний суд через можливість скасування закону про люстрацію.
Загрузка...