Люстрація для президента: у команді Зеленського готують новий законопроект. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n124056-lustraciya-dlya-vsih-u-komandi-zelenskogo-gotuut-novyy-zakonoproekt.html

Ракурс

Loading...

Люстрація (очищення влади) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні стала темою обговорення на засіданні погоджувальної ради у Верховній Раді сьогодні, 8 липня.

Команда президента Володимира Зеленського планує представити у парламенті законопроект про збільшення кола осіб, які підлягають люстрації. Про це повідомив представник президента глави держави у парламенті Руслан Стефанчук під час засідання.

Стефанчук уточнив, що згідно з цим документом, люстрації підлягатимуть і президент, і народні депутати, і всі високопосадовці в Україні.

Нагадаємо, що днями нардеп Вікторія Сюмар заявила про те, що люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, щоби повернути туди чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Минулого тижня громадські активісти і представники кількох політичних партій пікетували Конституційний суд через можливість скасування закону про люстрацію.