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Люстрація для президента: у команді Зеленського готують новий законопроект. Фото: Укрінформ

Люстрація для президента: у команді Зеленського готують новий законопроект

8 лип 2019, 16:18
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Люстрація (очищення влади) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні стала темою обговорення на засіданні погоджувальної ради у Верховній Раді сьогодні, 8 липня.

Команда президента Володимира Зеленського планує представити у парламенті законопроект про збільшення кола осіб, які підлягають люстрації. Про це повідомив представник президента глави держави у парламенті Руслан Стефанчук під час засідання.

Стефанчук уточнив, що згідно з цим документом, люстрації підлягатимуть і президент, і народні депутати, і всі високопосадовці в Україні.

Нагадаємо, що днями нардеп Вікторія Сюмар заявила про те, що люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, щоби повернути туди чиновників часів президентства Віктора Януковича.

Минулого тижня громадські активісти і представники кількох політичних партій пікетували Конституційний суд через можливість скасування закону про люстрацію.


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Люстрація для президента: у команді Зеленського готують новий законопроект

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