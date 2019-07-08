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Кремль відреагував на нецензурну лайку грузинського ведучого. Фото: Народна правда

Загострення русофобських нападів: Кремль відреагував на нецензурну лайку грузинського ведучого

8 лип 2019, 16:03
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У Москві відреагували на нецензурні образи президента Росії Володимира Путіна в ефірі грузинського телеканалу Rustavi-2. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав лайку ведучого загостренням русофобських нападів.

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Представник лідера РФ наголосив, що цей інцидент є великою ганьбою для грузинів, а причини криються у неготовності та небажанні офіційної влади угамувати екстремістські налаштованих молодиків. Однак Пєскову сподобалось, що вчинок телеведучого був засуджений грузинським керівництвом. Про це він розповів на брифінгу, передають УНН.

За словами Пєскова, виступ ведучого є неприйнятним і Кремль засуджує такі дії. Прес-секретар Путіна заявив, що поведінка ведучого спровокована особами, які бажають ускладнити відносини між Грузією та Росією.

Як відомо, під час своєї авторської програми P.S. ведучий Георгій Габунія протягом 1.5 хв. на російській мові зневажливо та нецензурно лаявся на Путіна.

Як раніше повідомлялося, директор телеканалу Rustavi-2 заявив, що згоден зі словами Габунії, хоча і не поділяє ідею висловлення такою грубою мовою в ефірі телеканалу.


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