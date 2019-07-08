Путіна обматюкав у прямому ефірі грузинський ведучий: реакція каналу та влади. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n124046-putina-obmatukav-u-pryamomu-efiri-gruzynskyy-veduchyy-reakciya-kanalu-i-vlady.html

Ракурс

Володимира Путіна, президента РФ, обматюкав у прямому ефірі телеведучий грузинського каналу «Руставі-2» Георгій Габунія.

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Серед іншого у зверненні до президента Росії ведучий назвав його «смердючим окупантом», а також запропонував «забратися з Грузії з усіма своїми рабами». Запис нецензурної промови журналіста на адресу Путіна під час вечірньої програми на ТБ вже опублікували у YouTube.

На ситуацію вже відреагував директор телекомпанії Нікі Гварамія, засудивши використання лайки в ефірі телепрограми. За його словами, керівництво каналу таку грубу мову не підтримується. Водночас він додав, що з самою суттю звернення ведучого згоден.

Такі коментарі директора каналу та витівку самого журналіста засудили прем'єр-міністр і президент країни. За словами прем'єра Грузії Мамукі Бахтадзе, цей інцидент є провокацією. На своїй сторінці у Twitter він назвав ситуацію спробою дестабілізації країни, що є абсолютно неприйнятним.

Те, що грузинська влада різко відреагували на звернення ведучого, на офіційному сайті каналу назвали обмеженням свободи слова.

Промову Габунії прокоментував і колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі. У своєму Facebook він написав, що правду треба доносити, але в цивілізованій формі, оскільки «епатаж та істеричність» можуть лише нашкодити справі.

Крім того, Міжнародна федерація журналістів IFJ засудила поведінку грузинського ведучого. Там відзначили, що ЗМІ повинні дотримуватися твердих поглядів і думок, не вдаючись до образ і лайок.

Нам треба більше професіоналізму, більше незалежної подачі інформації, а не підливання масла у вогонь, — заявив секретар IFJ Ентоні Белланжер.

Нагадаємо, що 21 червня у Тбілісі силовики розігнали масову акцію протесту, спровоковано заявами російських дипломатів у Грузії, застосувавши гумові кулі та сльозогінний газ. Унаслідок таких дій майже три сотні осіб дістали травми різного ступеня тяжкості.

У відповідь на антиросійські протести у Грузії Путін видав указ про заборону виконання перевезень російськими авіакомпаніями із РФ до Грузії й у зворотньому напрямку. Сьогодні, 8 липня, обмеження набули чинності.