Путина обматерил в прямом эфире грузинский ведущий: реакция канала и властей. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n124046-putina-obmateril-v-pryamom-efire-gruzinskiy-veduschiy-reakciya-kanala-i-vlastey.html

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Владимира Путина, президента РФ, и его покойную мать обматерил в прямом эфире телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния.

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Среди прочего в обращении к президенту России ведущий назвал его «вонючим оккупантом», а также предложил «убраться из Грузии со всеми своими рабами». Запись нецензурной речи журналиста в отношении Путина во время вечерней программы на ТВ уже опубликовали в YouTube.

На ситуацию уже отреагировал директор телекомпании Ники Гварамия, осудив использование брани в эфире телепрограммы. По его словам, руководство канала такую грубую речь не поддерживается. В то же время он добавил, что с самой сутью обращения ведущего он согласен.

Такие комментарии директора канала и выходку самого журналиста осудили премьер-министр и президент страны. По словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, этот инцидент является провокацией. На своей странице в Twitter он назвал ситуацию попыткой дестабилизации страны, что является абсолютно неприемлемым.

То, что грузинские власти резко отреагировали на обращение ведущего, на официальном сайте канала назвали ограничением свободы слова.

Речь Габунии прокомментировал и бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. В своем Facebook он написал, что правду нужно доносить, но в цивилизованной форме, поскольку «эпатаж и истеричность» могут лишь навредить делу.

Кроме того, Международная федерация журналистов IFJ осудила поведение грузинского ведущего. Там отметили, что СМИ должны придерживаться твердых взглядов и мнений, не прибегая к оскорблениям и ругательствам.

Нам нужно больше профессионализма, больше независимого предоставления информации, а не подливания масла в огонь, — заявил секретарь IFJ Энтони Белланжер.

Напомним, что 21 июня в Тбилиси силовики разогнали массовую акцию протеста, спровоцированную высказываниями российских дипломатов в Грузии, применяя резиновые пули и слезоточивый газ. В результате почти три сотни людей получили травмы различной степени тяжести.

В ответ на антироссийские протесты в Грузии Путин издал указ о запрете выполнения перевозок российскими авиакомпаниями из РФ в Грузию и в обратном направлении. Сегодня, 8 июля, ограничения вступили в силу.