Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с Россией, фото: TV repair services

NewsOne отменил телемост с Россией

8 июл 2019, 13:43
999

Телеканал NewsOne решил прекратить подготовку к запланированному на 12 июля телемосту с российским телеканалом «Россия 1», анонс которого вызвал значительный резонанс в обществе.

Loading...

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

В NewsOne заявляют, что причиной отмены телемарафона стали «прямые угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».

Телемарафон «Надо поговорить» должен был начаться в эту пятницу в 18.00 и продолжаться два часа. В NewsOne уверяют, что это должна была быть «площадка для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов».

Однако проведение этого телемарафона вчера анонсировал известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. Его ведущими с российской стороны должны быть Андрей Малахов и Мария Ситель, с украинской — Василий Голованов и Елена Кирик.

Напомним, в СБУ заявили, что предупредили владельцев NewsOne об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия 1» и другими СМИ, попавшими под украинские санкции. Спецслужба также призвала президента провести внеочередное заседание СНБО в связи с этой ситуацией.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Саммит Украина-ЕС: в Киеве сегодня подпишут пять важных документов

Саммит Украина-ЕС, во время которого президент Владимир Зеленский встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, должен завершиться подписанием пяти важных соглашений

Новости Украины
13:32

В СНБО отреагировали на анонс украинско-российского телемоста

Секретарь СНБО Александр Данилюк отреагировал на анонс украинско-российского телемоста «Нужно поговорить» между телеканалами «Россия 1» и NewsOne. По его мнению, количество таких провокаций со временем будет расти

Новости Украины
10:36
Новости партнеров
Загрузка...