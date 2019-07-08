NewsOne отменил телемост с Россией

Телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с Россией, фото: TV repair services

https://racurs.ua/n124052-newsone-otmenil-telemost-s-rossiey.html

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Телеканал NewsOne решил прекратить подготовку к запланированному на 12 июля телемосту с российским телеканалом «Россия 1», анонс которого вызвал значительный резонанс в обществе.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

В NewsOne заявляют, что причиной отмены телемарафона стали «прямые угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей».

Телемарафон «Надо поговорить» должен был начаться в эту пятницу в 18.00 и продолжаться два часа. В NewsOne уверяют, что это должна была быть «площадка для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов».

Однако проведение этого телемарафона вчера анонсировал известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. Его ведущими с российской стороны должны быть Андрей Малахов и Мария Ситель, с украинской — Василий Голованов и Елена Кирик.

Напомним, в СБУ заявили, что предупредили владельцев NewsOne об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия 1» и другими СМИ, попавшими под украинские санкции. Спецслужба также призвала президента провести внеочередное заседание СНБО в связи с этой ситуацией.