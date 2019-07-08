Саммит Украина-ЕС: в Киеве сегодня подпишут пять важных документов. Фото: "Народная правда"

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Саммит Украина-ЕС, запланированный на сегодня, 8 июля, должен начаться в 14.00 в Мариинском дворце в Киеве. Президент Владимир Зеленский встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для подписания важных соглашений. Также ожидается участие в саммите представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана.

В рамках 21-го саммита Украина-ЕС будут подписаны пять документов. Об этом сегодня на брифинге заявил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий, передает УНИАН.

По словам Точицкого, прежде всего речь идет о проекте стоимостью 10 млн евро, направленном на развитие инфраструктуры, а также об открытии специального офиса Евросоюза в городе Мариуполе Донецкой области. Там планируется организовать обучение в сфере децентрализации и бизнес-проектов.

Еще один из документов касается финансовой помощи в рамках программы технического сотрудничества для адаптации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В других соглашениях, которые планируются к подписанию, говорится о децентрализации и борьбе с коррупцией.

Кроме того, предполагается, что на саммите в Киеве Туск и Юнкер еще раз подтвердят свою позицию относительно инцидента в Керченском проливе, в ходе которого 24 украинских моряка попали в российский плен, на Азовском море и Крымском полуострове. Это было анонсировано на сайте Европейского Совета.

Напомним, что ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал ориентировочную дату вступления Украины в Евросоюз.