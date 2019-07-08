Саміт Україна-ЄС: у Києві сьогодні підпишуть п'ять важливих документів. Фото: "Народна правда"

https://racurs.ua/ua/n124044-samit-ukrayina-ies-u-kyievi-sogodni-pidpyshut-p-yat-vajlyvyh-dokumentiv.html

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Саміт Україна-ЄС, який заплановано на сьогодні, 8 липня, має розпочатися о 14.00 у Маріїнському палаці в Києві. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з головою Європейської Ради Дональдом Туском і главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером для підписання важливих угод. Також очікується участь у саміті високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні та єврокомісара Йоханнеса Хана.

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У рамках 21-го саміту Україна-ЄС буде підписано п’ять документів. Про це сьогодны на брифінгу заявив постійний представник України у Європейському Союзі Микола Точицький, інформує УНІАН.

За словами Точицького, насамперед ідеться про проект вартістю 10 млн євро, спрямований на розвиток інфраструктури, а також про відкриття спеціального офісу Євросоюзу в місті Маріуполі на Донеччині. Там планується організувати навчання у сфері децентралізації та бізнес-проектів.

Ще один із документів стосується фінансової допомоги у рамках програми технічної співпраці для адаптації Угоди про асоціацію з Євросоюзом. В інших угодах, які плануються до підписання, йдеться про децентралізацію та боротьбу з корупцією.

Крім цього, передбачається, що на саміті в Києві Туск і Юнкер ще раз підтвердять свою позицію щодо інциденту в Керченській протоці, під час якого 24 українські моряки потрапили до російського полону, на Азовському морі та Кримському півострові. Це анонсувалося на сайті Європейської Ради.

Нагадаємо, що раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав орієнтовну дату вступу України до Євросоюзу.