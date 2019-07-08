Дешевий піар перед виборами — Зеленський про телеміст пропагандистів. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n124050-deshevyy-piar-pered-vyboramy-zelenskyy-pro-telemist-propagandystiv.html

Ракурс

Телеміст «Треба поговорити», анонсований кремлівськими пропагандистами за участі одного з українських телеканалів, є дешевим, але небезпечним піаром проросійських сил перед парламентськими виборами в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні у відеозверненні до українського народу і влади РФ, оприлюдненому в Facebook.

Зеленський додав, що за допомогою цього телемосту Росія вкотре спробує розділити українців.

Одному табору політики розкажуть, що, звичайно, давайте поговоримо, треба забувати образи, ми ж братні народи, подумаєш, тисячі загиблих наших хлопців. Другий табір політики закличуть до обурення й, прикриваючись патріотизмом, підуть заробляти бали на вибори, — наголосив президент, пообіцявши відреагувати на наміри провести цей ефір.

Зеленський закликав громадян України не піддаватися на провокації, а журналістів певних телеканалів бути слугами народу, а не власників цих ЗМІ.

Хтось купив канали, але не вас, ви не власність, ви не колекція Медведчука і не слуги Рабіновича. Ви — четверта влада, — додав він.

Нагадаємо, напередодні пропагандист Кремля Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту між російським і українським каналами (йдеться про канал Медведчука NEWSONE). Ефір було заплановано на 12 липня о 18.00. Але сьогодні, після хвилі обурення простих українців і представників влади, український канал відмовився від телемосту.