Телеміст з Росією: СБУ попередила власників NewsOne про відповідальність і закликає Зеленського скликати засідання РНБО

На 12 липня запланований телеміст між телеканалами «Россия 1» і NewsOne

https://racurs.ua/ua/n124049-telemist-z-rosiieu-sbu-poperedyla-vlasnykiv-newsone-pro-vidpovidalnist-i-zaklykaie-zelenskogo.html

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Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов закликав президента України Володимира Зеленського невідкладно скликати позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) з приводу організації телеканалами NewsOne та «Россия 1» українсько-російського телемосту.

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Також спецслужба попередила власників холдингу «Новини», до складу якого входять телеканали «112 Україна», NewsOne та ZIK, про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом «Россия 1» та іншими мовниками, які перебувають під запровадженими Україною санкціями. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Крім того, СБУ пропонує на засідання РНБО ухвалити рішення про застосування санкцій до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами «112 Україна» і NewsOne, відповідно до постанови Верховної Ради № 2589-VIII від 4 жовтня 2018 року.

Очільник Верховної Ради Андрій Парубій під час сьогоднішнього засідання погоджувальної ради парламенту закликав СБУ відреагувати на ситуацію з телемостом, а Нацраду з телебачення та радіомовлення — розглянути питання відкликання в «антиукраїнських ЗМІ» ліцензії на мовлення.

Про Нацраду в контексті цієї ситуації також сьогодні згадав віце-прем'єр Вячеслав Кириленко.

На своїй сторінці у Твіттері він зазначив, що це відомство має законні важелі впливу на NewsOne — від штрафу до позбавлення ліцензії.

І вона має діяти, бо це не «телеміст», а пропаганда, — наголошує Кириленко.

У коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк заявила, що це відомство з приводу діяльності телеканалу NewsOne може звернутися до РНБО.

Зараз мої колеги зібралися в Нацраді, я тримаю з ними зв’язок, і обговорюють наші дії. Можливо, ми звернемося до РНБО, — зазначила Герасим’юк.

Нагадаємо, проведення телемосту вчора анонсував російський пропагандист Дмитро Кисельов. Він має розпочатися 12 липня о 18.00 і тривати дві години.