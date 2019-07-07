Медведчук і Росія: російські пропагандисти й український телеканал кума Путіна анонсували спільний ефір, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n124034-treba-pogovoryty-rosiyski-propagandysty-i-telekanal-medvedchuka-anonsuvaly-spilnyy-efir-video.html

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Російський державний телеканал «Россия 1» проведе телеміст з українським телеканалом NewsOne, який контролюється Віктором Медведчуком.

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Про спільний проект пропагандистів РФ з українським телебаченням повідомив 7 липня російський канал.

Анонсував двогодинний так званий телеміст російський пропагандист Кисельов. Він порівняв майбутній проект із телемостами, які колись проводилися між СРСР та США.

Це буде відверта розмова простих людей, — заявив Кисельов

Телепроект матиме назву «Треба поговорити» і відбудеться 12 липня о 18.00. На «Россия 1» ведучими будуть Андрій Малахов і Марія Ситель, від NewsOne ефір вестимуть Василь Голованов і Олена Кирик.

Телеканал NewsOne від осені 2018 року належить депутату Верховної Ради Тарасу Козаку, який є соратником кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Медведчук і Козак йдуть у верхній частині списку партії «Опозиційна платформа — За життя» на виборах до Ради 21 липня.

В середині червня стало відомо, що політик та соратник кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.