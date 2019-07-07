Медведчук и Россия: российские пропагандисты и украинский телеканал кума Путина анонсировали совместный эфир, скриншот видео

https://racurs.ua/n124034-nado-pogovorit-rossiyskie-propagandisty-i-kanal-medvedchuka-anonsirovali-sovmestnyy-efir-video.html

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Российский государственный телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским телеканалом NewsOne, который контролируется Виктором Медведчуком.

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О совместном проекте пропагандистов РФ с украинским телевидением сообщил 7 июля российский канал.

Анонсировал двухчасовой так называемый телемост российский пропагандист Киселев. Он сравнил будущий проект с телемостами, которые когда-то проводились между СССР и США.

Это будет откровенный разговор простых людей, — заявил Киселев

Телепроект будет называться «Надо поговорить» и состоится 12 июля в 18.00. На «Россия 1» ведущими будут Андрей Малахов и Мария Ситель, от NewsOne эфир будут вести Василий Голованов и Елена Кирик.

Телеканал NewsOne с осени 2018 года принадлежит депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который является соратником кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук и Козак идут в верхней части списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборах в Раду 21 июля.

В середине июня стало известно, что политик и соратник кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.