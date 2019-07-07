Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Медведчук и Россия: российские пропагандисты и украинский телеканал кума Путина анонсировали совместный эфир, скриншот видео

«Надо поговорить»: российские пропагандисты и канал Медведчука анонсировали совместный эфир (ВИДЕО)

7 июл 2019, 21:58
999

Российский государственный телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским телеканалом NewsOne, который контролируется Виктором Медведчуком.

Loading...

О совместном проекте пропагандистов РФ с украинским телевидением сообщил 7 июля российский канал.

Анонсировал двухчасовой так называемый телемост российский пропагандист Киселев. Он сравнил будущий проект с телемостами, которые когда-то проводились между СССР и США.

Это будет откровенный разговор простых людей, — заявил Киселев

Телепроект будет называться «Надо поговорить» и состоится 12 июля в 18.00. На «Россия 1» ведущими будут Андрей Малахов и Мария Ситель, от NewsOne эфир будут вести Василий Голованов и Елена Кирик.

Телеканал NewsOne с осени 2018 года принадлежит депутату Верховной Рады Тарасу Козаку, который является соратником кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Медведчук и Козак идут в верхней части списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборах в Раду 21 июля.

В середине июня стало известно, что политик и соратник кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука Тарас Козак стал владельцем телеканала ZIK.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Председатель ПАСЕ вспомнила, что России надо ответить за Крым и сбитый «Боинг»

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан-Мари Паскье вспомнила, что Россия должна ответить за Крым и сбитый «Боинг». Спикер ПАСЕ 7 июля заявила, что восстановление полномочий РФ не дает ей карт-бланш

Новости мира
21:19   7 июл

Украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, Эстония — первая среди сборных (ФОТО)

Дарья Слобода выиграла соревнования в семиборье на командном чемпионате Европы по многоборью (Суперлига) в Луцке. Общий зачет выиграли эстонцы, вторыми были белорусы, а третьим — многоборцы Великобритании. Украинцы — четвертые

Новости Украины
20:32   7 июл

В Одессе ограбление финучреждения: преступник захватил заложников (ФОТО)

В Одессе захватили заложников в кредитном учреждении «Быстро деньги». Полиция начала операцию «Гром». Есть неподтвержденная информация об убийстве охранника финучреждения

Новости Украины
13:38   7 июл
Новости партнеров
Загрузка...