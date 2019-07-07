ПАСЕ и РФ: спикер ассамблеи вспомнила, что России надо ответить за Крым и сбитый «Боинг», фото — 1NEWS.COM.UA

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан-Мари Паскье вспомнила, что Россия должна ответить за Крым и сбитый «Боинг». Спикер ПАСЕ 7 июля заявила, что восстановление полномочий РФ не дает ей карт-бланш.

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Восстановление России в ПАСЕ позволит работать с ней над проблемными вопросами и не говорит о том, что РФ получает карт-бланш, — заявила Паскье в выступлении на сессии в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

В частности, среди проблемных тем она отметила ситуацию со сбитым малайзийским самолетом рейса MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых пленили в Керченском проливе.

Паскье еще раз подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе по политическим вопросам.

В 2014 году в ПАСЕ «четко и ясно» выразили позицию относительно «Крыма и востока Украины», и эта позиция не изменилась. Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены, — сообщила Паскье.

Напомним, что российская делегация не принимала участия в сессиях ПАСЕ после того, как ее лишили части полномочий из-за войны в Украине и аннексии Крыма. Но 26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, которая вернулась в Ассамблею не выполнив ни одного требования.

После принятия такого решения национальные делегации Литвы, Латвии, Польши, Украины, Грузии, Эстонии и Словакии демонстративно покинули заседание и совместно заявили, что Россия вернулась в ПАСЕ вопреки принципам и ценностям организации.

Комитет Рады по иностранным делам рекомендует парламенту приостановить работу делегации Украины в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии относительно полномочий участников российской делегации, а спикер Андрей Парубий отозвал свое приглашение делегации организации быть наблюдателем на выборах 21 июля.