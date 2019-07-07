ПАРЄ та РФ: спікер асамблеї пригадала, що Росії треба відповісти за Крим і збитий «Боїнг», фото — 1NEWS.COM.UA

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Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан-Марі Паск'є пригадала, що Росія мусить відповісти за Крим і збитий «Боїнг». Спікер ПАРЄ 7 липня заявила, що відновлення повноважень РФ не дає їй карт-бланш.

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Відновлення Росії в ПАРЄ дозволить працювати з нею над проблемними питаннями і не говорить про те, що РФ отримує карт-бланш, — заявила Паск'є у виступі на сесії в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Зокрема, серед проблемних тем вона зазначила ситуацію зі збитим малайзійським літаком рейсу MH17. Також вона нагадала, що в ПАРЄ закликали Росію звільнити українських моряків, яких полонили в Керченській протоці.

Паск'є вкотре підкреслила, що ПАРЄ є місцем для діалогу, в тому числі з політичних питань.

У 2014 році в ПАРЄ «чітко і ясно» висловили позицію щодо «Криму і сходу України», і ця позиція відтоді не змінилася. Ми продовжуємо захищати принципи, закріплені в міжнародному праві, яким ми прихильні, — повідомила Паск'є.

Нагадаємо, що російська делегація не брала участі в сесіях ПАРЄ після того, як її позбавили частини повноважень через війну в Україні та анексію Криму. Але 26 червня ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, яка повернулась до Асамблеї не виконавши жодної вимоги.

Після прийняття такого рішення національні делегації Литви, Латвії, Польщі, України, Грузії, Естонії та Словаччини демонстративно залишили засідання та спільно заявили, що Росія повернулась до ПАРЄ усупереч принципам та цінностям організації.

Комітет Ради із закордонних справ рекомендує парламенту призупинити роботу делегації України у ПАРЄ до рішення Венеційської комісії щодо повноважень учасників російської делегації, а спікер Андрій Парубій відкликав своє запрошення цій організації стати спостерігачем на виборах 21 липня.