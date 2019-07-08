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На 12 июля запланирован телемост между телеканалами «Россия 1» и NewsOne

Телемост с Россией: СБУ предупредила владельцев NewsOne об ответственности и призывает Зеленского созвать СНБО

8 июл 2019, 13:18
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Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов призвал президента Украины Владимира Зеленского безотлагательно созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по организации телеканалами NewsOne и «Россия 1» российско-украинского телемоста.

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Также спецслужба предупредила владельцев холдинга «Новыны», в состав которого входят телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия1» и другими вещателями, которые находятся под введенными Украиной санкциями. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, СБУ предлагает на заседании СНБО принять решение о применении санкций к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами «112 Украина» и NewsOne, согласно постановлению Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 года.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий во время сегодняшнего заседания согласительного совета парламента призвал СБУ отреагировать на ситуацию с мостом, а Нацсовет по телевидению и радиовещанию — рассмотреть вопрос отзыва у «антиукраинских СМИ» лицензии на вещание.

О Нацсовете в контексте этой ситуации также сегодня вспомнил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

На своей странице в Твиттере он отметил, что это ведомство законные рычаги влияния на NewsOne — от штрафа до лишения лицензии.

И он должен действовать, потому что это не «телемост», а пропаганда, — отмечает Кириленко.

В комментарии агентству «Инерфакс-Украина» первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк заявила, что это ведомство по поводу деятельности телеканала NewsOne может обратиться в СНБО.

Сейчас мои коллеги собрались в Нацсовете, я держу с ними связь, и обсуждают наши действия. Возможно, мы обратимся в СНБО, — отметила Герасимьюк.

Напомним, проведение телемоста вчера анонсировал российский пропагандист Дмитрий Киселев. Он должен начаться 12 июля в 18.00 и длиться два часа.


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