Зеленский позвал Путина на переговоры в Минске. Фото: Радио Свобода

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Владимир Зеленский, президент Украины, предложил российскому президенту Владимиру Путину «поговорить».

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Переговоры Зеленского с Путиным могут состояться в Беларуси. В них должны принимать участие ведущие мировые лидеры — президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Такой формат переговоров президент Украины предложил в сегодняшнем видеобращении.

Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Думаю, Александр Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске, — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина не меняет своей позиции и не отказывается ни от каких форматов переговоров.

Напомним, накануне пропагандист Кремля Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста «Нужно поговорить» между российским и украинским каналами (речь идет о канале Виктора Медведчука NEWSONE). Эфир намерены провести 12 июля в 18.00.