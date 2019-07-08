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Ракурс
Александр Данилюк, фото: «112 Украина»

В СНБО отреагировали на анонс украинско-российского телемоста

8 июл 2019, 10:36
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В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) отреагировали на вчерашний анонс российским пропагандистом Дмитрием Киселевым украинского-российского телемоста «Нужно поговорить» между телеканалами «Россия 1» и NewsOne.

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Секретарь СНБО Александр Данилюк видит в этом телемосте намерения «соединить внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве», выдавая такие действия за «прорыв» в отношениях между двумя народами. Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сравнивать это недоразумение с телемостом «США-СССР» в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами — дешевая манипуляция, — отмечает Данилюк.

По словам Данилюка, команда нового президента сейчас работает над решением этой ситуации. По его мнению, количество таких провокаций со временем будет расти.

Прошу прекратить истерику, — отметил Данилюк. — Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет.

Напомним, телемост запланирован на 18.00 12 июля, он продлится два часа. В связи с его анонсом лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому «ультиматум» с требованием за 24 часа отреагировать на эту ситуацию.

Источник: Ракурс


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