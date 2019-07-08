Андрей Белецкий, фото: Анна Дубровская

https://racurs.ua/n124037-beleckiy-vydvinul-ultimatum-zelenskomu-v-svyazi-s-zaplanirovannym-mejdu-rossiya-1-i-newsone.html

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Лидер партии «Национальный Корпус» Андрей Белецкий опубликовал видеообращение по поводу недавней новости о запланированном телемосте между российскими пропагандистами с телеканала «Россия 1» и украинским телеканалом NewsOne, который контролируется политиком Виктором Медведчуком.

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В своем обращении Белецкий выдвинул «ультиматум» президенту Украины Владимиру Зеленскому — за 24 часа дать «адекватный ответ» относительно «подготовки информационного шабаша Кремля». Об этом сообщает пресс-служба «Национального корпуса».

Сейчас абсолютно абсурдная, позорная и недопустимая ситуация, когда оккупация проходит уже не на территориях, не на поле боя, а просто в телевизионном эфире, — подчеркнул Белецкий. — Если за сутки Вы не справитесь или не захотите с этим справляться, то мы с радостью возьмем эту обязанность на себя.

Более подробно о действиях его сторонников в случае отсутствия реакции со стороны Зеленского Белецкий рассказывать не стал.

Напомним, телемост «Нужно поговорить» вчера анонсировал известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. Он запланирован на 18.00 12 июля и должен продолжаться два часа. С российской стороны телемост должны проводить Андрей Малахов и Мария Ситель, с украинской — Василий Голованов и Елена Кирик.