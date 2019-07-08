Еще один способ борьбы с раком изобрели американские ученые

https://racurs.ua/n124036-uchenye-sozdali-preparat-kotoryy-delaet-opuholi-bolee-chuvstvitelnymi-k-himioterapii.html

Ракурс

Многие химиотерапевтические препараты убивают раковые клетки путем серьезного повреждения их ДНК. Однако некоторые опухоли могут выдержать эти повреждения, полагаясь на способ восстановления ДНК, который не только позволяет им выживать, но и создает мутации, помогающие клеткам стать устойчивыми к будущему лечению.

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Исследователи из Массачусетского технологического института и Университет Дьюка (США) обнаружили соединение, которое может блокировать этот способ восстановления раковых клеток, сообщает Life Science Network.

Это соединение увеличило убийство клеток цисплатином и предотвратило мутагенез. Это было то, чего мы ожидали от блокировки этого способа восстановления, — отмечает один из исследователей профессор биологии Грэхем Уокер.

Цисплатин, который используется как первый вариант лечения в случае, по крайней мере, десяти типов рака, часто успешно уничтожает опухоли, но они нередко восстанавливаются после лечения.

Здоровые клетки имеют несколько путей восстановления, которые могут точно удалить повреждения ДНК из клеток. Поскольку клетки становятся злокачественными, они иногда теряют одну из этих точных систем репарации ДНК. Тогда они в значительной мере полагаются на альтернативную стратегию, известную как синтез транслезионов (TLS).

Этот процесс, опирается на специализированные ДНК-полимеразы (ферменты, главной ролью которых является синтез нуклеиновых кислот) TLS. В отличие от нормальных ДНК-полимераз, которые используются для репликации ДНК, эти ДНК-полимеразы TLS могут, по сути, копировать поврежденную ДНК, но копирование, которое они выполняют, не слишком точное. Это позволяет раковым клеткам выживать при лечении рака с помощью повреждающих ДНК веществ, таких как цисплатин, и также приводит к тому, что они получают много дополнительных мутаций, которые могут сделать их устойчивыми к дальнейшему лечению.

Исследователи искали пути прерывания этого процесса обновления клеток с поврежденным ДНК. Результатом их поисков стала вещество, которое прерывает один из ключевых пунктов синтеза транслезионов.

Когда во время экспериментов они лечили мышей, применяя новое соединение вместе с цисплатином, опухоли уменьшались намного больше, чем в случаях мышей, которые получали только цисплатин. Считается, что опухоли, обработанные этой комбинацией медицинских препаратов, не будут развивать новые мутации, которые могли бы сделать их устойчивыми к лекарственным средствам.

Вещества, которые направлены на блокирование способа репарации мутагенного ДНК, могут помочь улучшить долгосрочную эффективность не только цисплатина, но и других химиотерапевтических препаратов, повреждающих ДНК, утверждают ученые.

Поскольку этот новый ингибитор синтеза транслезионов направлен на мутагенную способность раковых клеток противостоять терапии, он потенциально может решить проблему рецидива рака, когда рак продолжает развиваться за счет новых мутаций, что составляет большую проблему в лечении рака, — отмечают исследователи.

Напомним, самый старый случай заболевания раком обнаружили немецкие ученые на кости животного, жившего 240 млн лет назад.