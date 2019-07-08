Ще один спосіб боротьби з раком винайшли американські учені

https://racurs.ua/ua/n124036-ucheni-stvoryly-preparat-yakyy-robyt-puhlyny-bilsh-chutlyvymy-do-himioterapiyi.html

Ракурс

Багато хіміотерапевтичних препаратів вбивають ракові клітини шляхом серйозного пошкодження їхніх ДНК. Однак деякі пухлини можуть витримати ці пошкодження, покладаючись на спосіб відновлення ДНК, який не тільки дозволяє їм виживати, але й створює мутації, котрі допомагають клітинам стати стійкими до майбутнього лікування.

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Дослідники з Массачусетського технологічного інституту і Дюкського університету (США) виявили сполуку, яка може блокувати цей спосіб відновлення ракових клітин, повідомляє Life Science Network.

Ця сполука збільшила вбивство клітин цисплатином і запобігла мутагенезу. Це було те, чого ми очікували від блокування цього способу відновлення, — зазначає один із дослідників професор біології Грехем Уокер.

Цисплатин, який використовується як перший варіант лікування принаймні десяти типів раку, часто успішно знищує пухлини, але вони нерідко відновлюються після лікування.

Здорові клітини мають кілька шляхів відновлення, які можуть точно видалити пошкодження ДНК з клітин. Оскільки клітини стають злоякісними, вони іноді втрачають одну з цих точних систем репарації ДНК. Тоді вони значною мірою покладаються на альтернативну стратегію, відому як синтез транслезіонів (TLS).

Цей процес, спирається на спеціалізовані ДНК-полімерази (ферменти, головною роллю яких є синтез нуклеїнових кислот) TLS. На відміну від нормальних ДНК-полімераз, які використовуються для реплікації ДНК, ці ДНК-полімерази TLS можуть, по суті, копіювати пошкоджену ДНК, але копіювання, яке вони виконують, не дуже точне. Це дозволяє раковим клітинам виживати при лікуванні раку за допомогою ушкоджуючих ДНК речовин, таких як цисплатин, і також призводить до того, що вони отримують багато додаткових мутацій, котрі можуть зробити їх стійкими до подальшого лікування.

Дослідники шукали шляхи переривання цього процесу відновлення клітин із пошкодженим ДНК. Результатом їхніх пошуків стала речовина, яка перериває один із ключових пунктів синтезу транслезіонів.

Коли під час експериментів вони лікували мишей, застосовуючи нову сполуку разом із цисплатином, пухлини зменшувалися набагато більше, ніж у випадках мишей, які отримували лише цисплатин. Вважається, що пухлини, оброблені цією комбінацією медичних препаратів, не будуть розвивати нові мутації, які могли б зробити їх стійкими до лікарських засобів.

Речовини, які спрямовані на блокування способу репарації мутагенної ДНК, можуть допомогти поліпшити довгострокову ефективність не тільки цисплатину, але й інших хіміотерапевтичних препаратів, які пошкоджують ДНК, стверджують учені.

Оскільки цей новий інгібітор синтезу транслезіонів спрямований на мутагенну здатність ракових клітин протистояти терапії, він потенційно може вирішити проблему рецидиву раку, коли рак продовжує розвиватися за рахунок нових мутацій, що становить велику проблему в лікуванні раку, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, найстаріший випадок захворювання на рак виявили німецькі вчені на кістці тварини, що жила 240 млн років тому.