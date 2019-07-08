Андрій Білецький, фото: Анна Дубровська

https://racurs.ua/ua/n124037-bileckyy-vysunuv-ultymatum-zelenskomu-u-zv-yazku-iz-zaplanovanym-mij-rossyya-1-i-newsone.html

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Лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький опублікував відеозвернення з приводу нещодавньої новини про запланований телеміст між російськими пропагандистами з телеканалу «Россия 1» і українським телеканалом NewsOne, який контролюється політиком Віктором Медведчуком.

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У своєму зверненні Білецький висунув «ультиматум» президентові України Володимирові Зеленському — за 24 години дати «адекватну відповідь» щодо «підготовки інформаційного шабашу Кремля». Про це повідомляє прес-служба «Національного корпусу».

Зараз є абсолютно абсурдна, ганебна і неприпустима ситуація, коли окупація проходить вже не на територіях, не на полі бою, а просто в телевізійному ефірі, — наголосив Білецький. — Якщо за добу Ви не справитеся або не захочете з цим справлятися, то ми радо візьмемо цей обов’язок на себе.

Більш детально про дії його прибічників у разі відсутності реакції з боку Зеленського Білецький розповідати не став.

Нагадаємо, телеміст «Нужно поговорить» вчора анонсував відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. Він запланований на 18.00 12 липня й має тривати дві години. З російського боку телеміст мають проводити Андрій Малахов і Марія Ситель, з українського — Василь Голованов і Олена Кирик.