У РНБО відреагували на анонс українсько-російського телемосту

Олександр Данилюк, фото: «112 Україна»

https://racurs.ua/ua/n124040-u-rnbo-vidreaguvaly-na-anons-ukrayinsko-rosiyskogo-telemostu.html

Ракурс

У Раді національної безпеки та оборони (РНБО) відреагували на вчорашній анонс російським пропагандистом Дмитром Кисельовим українсько-російського телемосту «Нужно поговорить» між телеканалами «Россия 1» і NewsOne.

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Секретар РНБО Олександр Данилюк вбачає в цьому телемосту наміри «з'єднати внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві», видаючи такі дії за «прорив» у стосунках між обома народами. Про це він заявив у повідомленні на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Порівнювати це непорозуміння з телемостом «США-СРСР» у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами — дешева маніпуляція, — наголошує Данилюк.

За словами Данилюка, влада наразі працює над вирішенням цієї ситуації. На його думку, кількість таких провокацій з часом зростатиме.

Прошу припинити істерику, — наголосив Данилюк. — Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок.

Нагадаємо, телеміст запланований на 18.00 12 липня, він триватиме дві години. У зв’язку з його анонсом лідер політичної партії «Національний корпус» Андрій Білецький висунув президентові України Володимирові Зеленському «ультиматум» з вимогою за 24 години відреагувати на цю ситуацію.