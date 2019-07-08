Олександр Данилюк, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124038-sekretar-rnbo-danyluk-zayavyv-scho-yogo-cikavyt-posada-premier-ministra-video.html

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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк висловив зацікавленість в посаді прем'єр-міністра України.

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Про це Данилюк заявив в ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на питання, чи цікавить його посада прем'єра в перспективі.

Не буду брехати, що мене це не цікавить, — зазначив Данилюк.

Також він висловив незгоду з тим, що його чинну посаду секретаря РНБО слід розглядати як «політичне заслання».

Данилюк зазначив, що про посаду голови РНБО він говорив з п’ятим президентом України Петром Порошенком у 2014 році, однак тоді було ухвалене інше рішення.

Данилюк зауважує, що Адміністрацію президента, як місце роботи, він «не дуже любить».

Кожного дня смикати за ниточки — не моє. Це мене дратує, — наголосив секретар РНБО.

Секретарем РНБО Данилюка чинний президент Володимир Зеленський призначив 28 травня.

Нагадаємо, минулого тижня секретар РНБО заявив, що команда Зеленського готова погодитися на створення на Донбасі сепаратистських анклавів, які охоронятимуть миротворці ООН.