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Александр Данилюк, фото: LIGA.net

Секретарь СНБО Данилюк заявил, что его интересует должность премьер-министра (ВИДЕО)

8 июл 2019, 09:54
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк выразил заинтересованность в должности премьер-министра Украины.

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Об этом Данилюк заявил в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос, интересует ли его должность премьера в перспективе.

Не буду врать, что меня это не интересует, — отметил Данилюк.

Также он выразил несогласие с тем, что его нынешнюю должность секретаря СНБО следует рассматривать как «политическую ссылку».

Данилюк отметил, что о должности главы СНБО он говорил с пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году, однако тогда было принято другое решение.

Данилюк отмечает, что Администрацию президента, как место работы, он «не очень любит».

Каждый день дергать за ниточки — не мое. Это меня раздражает, — подчеркнул секретарь СНБО.

Секретарем СНБО Данилюка действующий президент Владимир Зеленский назначил 28 мая.

Напомним, на прошлой неделе секретарь СНБО заявил, что команда Зеленского готова согласиться на создание на Донбассе сепаратистских анклавов, которые будут охранять миротворцы ООН.


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