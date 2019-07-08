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Ракурс
Зеленський покликав Путіна на переговори. Фото: Радио Свобода

Зеленський покликав Путіна на переговори (ВІДЕО)

8 лип 2019, 12:30
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Володимир Зеленський, президент України, запропонував російському президенту Володимиру Путіну «поговорити».

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Переговори Зеленського з Путіним можуть відбутися в Білорусі. У них мають брати участь провідні світові лідери — президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Такий формат переговорів президент України запропонував у сьогоднішньому відеозверненні.

Хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба, давайте. Обговоримо, чий Крим і кого там немає на Донбасі. Думаю, Олександр Лукашенко з задоволенням прийме нас із вами у Мінську, — заявив Зеленський.

При цьому він наголосив, що Україна не змінює своєї позиції і не відмовляється від жодних форматів переговорів.

Нагадаємо, напередодні пропагандист Кремля Дмитро Кисельов анонсував проведення телемосту «Треба поговорити» між російським і українським каналами (йдеться про канал Віктора Медведчука NEWSONE). Ефір планують провести 12 липня о 18.00.

Джерело: Ракурс


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