Патріарх Філарет, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n124045-hvoroba-zrobyla-yogo-faktychnym-souznykom-moskvy-u-pcu-vidreaguvaly-na-interv-u-filareta.html

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У Православній церкві України (ПЦУ) відреагували на інтерв’ю почесного патріарха Філарета, яке він дав російському телеканалу «Росія 24».

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За словами заступника голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архієпископа Євстратія Зорі, Філарет занедужав, а хвороба зробила його союзником Москви у боротьбі проти томоса про автокефалію української православної церкви. Про це Зоря заявив у повідомлення на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Хвороба змінила його невпізнанно, — наголошує Зоря.

На думку Зорі, Москва «принижує та нищить» Філарета, користуючись тим, що через хворобу «він цього вже не здатен зрозуміти».

За словами Зорі, ці дії Москви чітко вкладаються в стратегію дій російської церкви, спрямованої на перетворення Москви на «другий Ватикан», глобальний релігійно-політичний центр тяжіння для «православних народів» та для «консервативного про-путінського інтернаціоналу».

Одним із кроків Москви на цьому шляху, на його думку, є спроба нівелювати томос та право вселенського патріарха його надавати, прикриваючись гаслами «необхідності всеправославної згоди» на створення нових автокефалій, що фактично означатиме неможливість нічого вирішувати в православ’ї без згоди російської церкви.

Молімося за здоров‘я Патріарха Філарета — тілесне і духовне. Бо неможливе для людей — можливе для Бога! — наголошує Зоря.

У своєму нещодавньому інтерв’ю журналістці телеканалу «Росія24» Ганні Афанасьєвій Філарет розкритикував Томос та діяльність ПЦУ. Також він заявив, що йому не подобається назва ПЦУ, оскільки, вважає Філарет, вона «не є незалежною» і має право служити тільки на території України. На думку Філарета, назвою нової церкви мала б бути «Українська православна церква».

Нагадаємо, у червні Філарет на так званому помісному соборі відкинув томос та оголосив про відновлення Української православної церкви Київського патріархату.