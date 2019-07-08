Патриарх Филарет, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n124045-bolezn-sdelala-ego-fakticheskim-souznikom-moskvy-v-pcu-otreagirovali-na-intervu-filareta.html

Ракурс

В Православной церкви Украины (ПЦУ) отреагировали на интервью почетного патриарха Филарета, которое он дал российскому телеканалу «Россия 24».

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По словам заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископа Евстратия Зори, Филарет заболел, а болезнь сделала его союзником Москвы в борьбе против томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом Зоря заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Болезнь изменила его до неузнаваемости, — отмечает Зоря.

По мнению Зори, Москва «унижает и уничтожает» Филарета, пользуясь тем, что из-за болезни «он этого уже не способен понять».

По словам Зори, эти действия Москвы четко укладываются в стратегию действий российской церкви, направленной на превращение Москвы на «второй Ватикан», глобальный религиозно-политический центр тяжести для «православных народов» и для «консервативного про-путинского интернационала».

Одним из шагов Москвы на этом пути, по его мнению, является попытка нивелировать томос и право вселенского патриарха его предоставлять, прикрываясь лозунгами «необходимости всеправославного согласия» на создание новых автокефалий, что фактически будет означать невозможность ничего решать в православии без согласия российской церкви.

Помолимся за здоровье Патриарха Филарета — телесное и духовное. Потому невозможно для людей — возможно Богу, — отмечает Зоря.

В своем недавнем интервью журналистке телеканала «Россия24» Анне Афанасьевой Филарет раскритиковал Томос и деятельность ПЦУ. Также он заявил, что ему не нравится название ПЦУ, поскольку, считает Филарет, она «не является независимой» и имеет право служить только на территории Украины. По мнению Филарета, названием новой церкви должна быть «Украинская православная церковь».

Напомним, в июне Филарет на так называемом поместном соборе отверг томос и объявил о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата.