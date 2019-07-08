Дешевый пиар перед выборами — Зеленский о телемосте пропагандистов. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n124050-deshevyy-piar-pered-vyborami-zelenskiy-o-telemoste-propagandistov.html

Ракурс

Телемост «Нужно поговорить», анонсированный кремлевскими пропагандистами при участии одного из украинских телеканалов, является дешевым, но опасным пиаром пророссийских сил перед парламентскими выборами в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом сегодня в видеообращении к украинскому народу и властям РФ, обнародованном в Facebook.

Зеленский добавил, что с помощью этого телемоста Россия в очередной раз попытается разделить украинцев.

Одному лагерю политики расскажут, что, конечно, давайте поговорим, нужно забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят. Второй лагерь политики призовут к негодовании и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы, — подчеркнул президент, пообещав отреагировать на намерения провести этот эфир.

Зеленский призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, а журналистов определенных телеканалов быть слугами народа, а не владельцев этих СМИ.

Кто-то купил каналы, но не вас, вы не собственность, вы не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы — четвертая власть, — добавил он.

Напомним, накануне пропагандист Кремля Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста между российским и украинским каналами (речь идет о канале Медведчука NEWSONE). Эфир был намечен на 12 июля в 18.00. Но сегодня, после волны негодования простых украинцев и представителей властей, украинский канал отказался от телемоста.