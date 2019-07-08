Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дешевый пиар перед выборами — Зеленский о телемосте пропагандистов. Фото: Цензор.НЕТ

Дешевый пиар перед выборами — Зеленский о телемосте пропагандистов

8 июл 2019, 13:22
999

Телемост «Нужно поговорить», анонсированный кремлевскими пропагандистами при участии одного из украинских телеканалов, является дешевым, но опасным пиаром пророссийских сил перед парламентскими выборами в Украине.

Loading...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом сегодня в видеообращении к украинскому народу и властям РФ, обнародованном в Facebook.

Зеленский добавил, что с помощью этого телемоста Россия в очередной раз попытается разделить украинцев.

Одному лагерю политики расскажут, что, конечно, давайте поговорим, нужно забывать обиды, мы же братские народы, подумаешь, тысячи погибших наших ребят. Второй лагерь политики призовут к негодовании и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы, — подчеркнул президент, пообещав отреагировать на намерения провести этот эфир.

Зеленский призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, а журналистов определенных телеканалов быть слугами народа, а не владельцев этих СМИ.

Кто-то купил каналы, но не вас, вы не собственность, вы не коллекция Медведчука и не слуги Рабиновича. Вы — четвертая власть, — добавил он.

Напомним, накануне пропагандист Кремля Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста между российским и украинским каналами (речь идет о канале Медведчука NEWSONE). Эфир был намечен на 12 июля в 18.00. Но сегодня, после волны негодования простых украинцев и представителей властей, украинский канал отказался от телемоста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Саммит Украина-ЕС: в Киеве сегодня подпишут пять важных документов

Саммит Украина-ЕС, во время которого президент Владимир Зеленский встретится с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, должен завершиться подписанием пяти важных соглашений

Новости Украины
13:32

В СНБО отреагировали на анонс украинско-российского телемоста

Секретарь СНБО Александр Данилюк отреагировал на анонс украинско-российского телемоста «Нужно поговорить» между телеканалами «Россия 1» и NewsOne. По его мнению, количество таких провокаций со временем будет расти

Новости Украины
10:36
Новости партнеров
Загрузка...