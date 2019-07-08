NewsOne скасував телеміст із Росією

Телеканал NewsOne скасував запланований на 12 липня телеміст із Росією, фото: TV repair services

https://racurs.ua/ua/n124052-newsone-skasuvav-telemist-z-rosiieu.html

Ракурс

Телеканал NewsOne вирішив припинити підготовку до запланованого на 12 липня телемосту з російським телеканалом «Россия 1», анонс якого викликав значний резонанс у суспільстві.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті телеканалу.

В NewsOne заявляють, що причиною скасування телемарафону стали «прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей».

Телемарафон «Надо поговорить» мав розпочатися цієї п’ятниці о 18.00 і тривати дві години. У NewsOne запевняють, що це мав бути «майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів».

Однак проведення цього телемарафону вчора анонсував відомий російський пропагандист Дмитро Кисельов. Його ведучими з російського боку мали бути Андрій Малахов і Марія Ситель, з українського — Василь Голованов і Олена Кирик.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що попередили власників NewsOne про відповідальність за проведення спільних заходів з телеканалом «Россия 1» та іншими ЗМІ, які потрапили під українські санкції. Спецслужба також закликала президента провести позачергове засідання РНБО у зв’язку з цією ситуацією.